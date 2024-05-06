Жительница Казани рассказала о бабушке, спасшей эвакуированных из Ленинграда от голода

Директор Татарско-японского культурно-информационного центра «Сакура», доцент КНИТУ Асия Садыкова из Казани рассказала «Татар-информу» о бабушке Ялымовой Марьям Галиаскаровне, спасшей в годы Великой Отечественной войны эвакуированных жителей Ленинграда от голода.



«Бабушка Ялымова Марьям Галиаскаровна во время войны по ночам трудилась для фронта, шила варежки и телогрейки. В тот период, когда в Казань были эвакуированы жители Ленинграда, она пустила к себе в семью эвакуированных из Ленинграда. Они потеряли карточки, поэтому Марьям Галиаскаровна делилась с ними карточками на хлеб, делилась последними продуктами», – рассказала собеседница «Татар-информа».



Садыкова отметила, что ее бабушка никогда не рассказывала о том, как помогала эвакуированным из Ленинграда, но в начале 70-х годов пришло письмо от этих людей, в котором они делились воспоминаниями и благодарили бабушку за спасенные жизни.



Марьям Ялымова преподавала психологию в Казанском государственном университете и в Казанском государственном педагогическом институте.