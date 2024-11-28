Жительница Казани, пытаясь сохранить деньги, перевела лжеполицейским 4 млн

Жительница Казани, пытаясь сохранить деньги, перевела лжеполицейским более четырех миллионов рублей.

Выяснилось, что в одном из мессенджеров ей пришло сообщение якобы от бывшего начальника, который рассказал, что неизвестные получили доступ к персональным сведениям сотрудников фирмы.

Через время с женщиной связался лжесотрудник правоохранительных органов и сообщил, что для сохранности денег необходимо перевести денежные средства на «безопасный счет».

Злоумышленник убедил ее снять деньги и перевести на левые счета. Таким образом, общая сумма составила более четырех миллионов рублей.

Только через время женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело статье «Мошенничество».