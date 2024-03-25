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Жительница Казани, пытавшаяся поджечь военкомат, выслушала приговор
В Авиастроительном суде Казани вынесли приговор местной жительнице, которая пыталась поджечь военкомат. Соответствующий документ появился на сайте суда.
Напомним, в августе прошлого года в Казани задержали 30-летнюю женщину, которая швырнула коктейль Молотова в «УАЗ Патриот», припаркованный у здания военкомата на улице Лукина. Автомобиль не загорелся, а нарушительницу задержали на месте.
Как выяснилось, в одном из мессенджеров женщине позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками «Сбербанка» и ЦБ РФ. Аферисты рассказали, что в здании местного военкомата находятся люди с документами на ее кредитование, которое она не оформляла. Таким образом мошенники ввели женщину в заблуждение и уговорили поджечь здание военного комиссариата.
По инструкции мошенников женщина изготовила зажигательное устройство и бросила его в сторону припаркованного служебного автомобиля «УАЗ Патриот». Однако бутылка с легковоспламеняющейся жидкостью прокатилась под днищем автомобиля и не воспламенилась. Женщину тут же задержала дежурная смена охраны военного комиссариата.
Отмечается, что женщина полностью признала свою вину. Учитывая смягчающие обстоятельства и наличие малолетних детей, суд назначил жительнице Казани наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
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