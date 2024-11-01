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Происшествия 1 ноября 2024 10:45

Жительница Казани пыталась заработать на «лайках» в интернете и потеряла полмиллона

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В Татарстане местная жительница потеряла более полумиллиона рублей на дополнительном заработке в интернете. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Женщина получила в одном из мессенджеров сообщение о возможности дополнительного заработка путем проставления лайков на отели. Она выполняла задания, получая небольшие выплаты. Затем ее попросили бронировать отели за свой счет, взяв для этого кредиты.

Когда женщина попыталась вывести деньги, аферисты потребовали комиссию 300 тыс. рублей. После этого она поняла, что столкнулась с мошенниками, и обратилась в полицию. В результате женщина потеряла свыше 500 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские разыскивают лиц, причастных к преступлению.

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