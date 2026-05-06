Руc Тат
Происшествия 6 мая 2026 09:09

Жительница Казани продала машину и квартиру и отдала 11 млн мошенникам

Жительница Казани продала машину и квартиру, а вырученные деньги отдала мошенникам.

Как рассказали в МВД по РТ, 59-летней женщине пришло сообщение якобы от управляющей компании с просьбой вступить в домовый чат. Она перешла по прикрепленной ссылке, однако затем ей пришло сообщение о взломе ее страницы на Госуслугах. После этого лжесотрудники различных ведомств сообщили женщине о попытках взять кредит на ее имя и убедили продать квартиру и машину, а все деньги перевести на «безопасный счет». Доверившись аферистам, женщина потеряла 11 млн рублей.

Осознав, что стала жертвой обмана, потерпевшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

#мошенники в интернете #Казань #МВД по РТ
