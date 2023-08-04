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Происшествия 4 августа 2023 08:59

Жительница Казани признана лучшим водителем среди женщин Татарстана

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В Казани состоялся финал 24-го республиканского конкурса водительского мастерства «Автоледи-2023», сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.

Участие в конкурсе приняли 45 женщин-водителей.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

В финале конкурсантки преодолели три испытания. Сперва они сдали теоретический экзамен на знание ПДД, затем продемонстрировали навыки управления легковым автомобилем, выполняя специальные упражнения на время. Третье испытание было творческим на тему «Женский взгляд на безопасность дорожного движения».

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

В результате первое место и почетное звание «Автоледи-2023» завоевала Елизавета Загидуллина из города Казань.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

Второе место получила Наталья Львова из Нурлатского района.

Третье место достатось Миляуше Исмагиловой, также из города Казани.

Всех призеров наградили дипломами, кубками и ценными подарками

#конкурс автоледи
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