Педагог-вокалист из Казани победила в международном конкурсе «Шедевры русской музыки»

Педагог Казанской Государственной консерватории имени Жиганова Сюмбель Киямова признана лучшим педагогом-вокалистом на IX Международном конкурсе имени Натальи Шпиллер «Шедевры русской музыки».

В своей номинации представитель Татарстана боролась за победу с коллегами из регионов России, а также Китая, Беларуси и других стран.

«Не ожидала, что возьму первое место. Но в первую очередь ехала не за местом. Для музыкантов любой конкурс – это уникальный опыт и возможность профессионального роста», – скромно поделилась Киямова.

В первом туре она исполнила Каватину Людмилы из оперы Глинки «Руслан и Людмила», «Метель» Волошинова, во втором – песенку Пепиты из оперетты «Вольный ветер» Дунаевского, «Осень» Свиридова и русскую народную песню «Ай, дедушка, дедушка».

Для Сюмбель Киямовой это не первая победа в «Шедеврах русской музыки». Будучи студенткой второго курса Казанской консерватории, в 2014 году она была удостоена первого места среди студентов.