Происшествия 12 мая 2026 10:57

Жительница Казани привезла два кастета из Таиланда – на нее завели дело

Провоз двух кастетов из Таиланда обернулся для жительницы Казани административными делами. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанской таможни.

В ведомстве установили, что гражданка не задекларировала ввезенные ей предметы. Кроме того, женщина нарушила установленные запреты на ввоз холодного оружия на территорию РФ. Как заключили эксперты, данные кастеты относятся к категории холодного оружия.

По двум фактам нарушения законодательства заведены административные дела, проводится расследование.

