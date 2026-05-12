Жительница Казани привезла два кастета из Таиланда – на нее завели дело

Провоз двух кастетов из Таиланда обернулся для жительницы Казани административными делами. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанской таможни.

В ведомстве установили, что гражданка не задекларировала ввезенные ей предметы. Кроме того, женщина нарушила установленные запреты на ввоз холодного оружия на территорию РФ. Как заключили эксперты, данные кастеты относятся к категории холодного оружия.

По двум фактам нарушения законодательства заведены административные дела, проводится расследование.