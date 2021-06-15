Жительница Казани предстанет перед судом за попытку дать взятку следователю

Жительницу Казани будут судить за попытку дать взятку следователю, как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе УТ МВД России по ПФО.

С сентября семеро казанцев организовывали незаконный въезд в Россию для иностранцев через аэропорт Казани. Их задержали, по данному факту завели уголовное дело.

После этого мать одного из организаторов попыталась дать взятку следователю в размере 30 тысяч рублей, чтобы ее сына отпустили под домашний арест. Ее задержали и также возбудили уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки». Максимальное возможное наказание по этой статье – лишение свободы до восьми лет.