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Ру Тат
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15 июня 2021  11:16
Павел Климчак

Жительница Казани предстанет перед судом за попытку дать взятку следователю

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Жительницу Казани будут судить за попытку дать взятку следователю, как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе УТ МВД России по ПФО.

С сентября семеро казанцев организовывали незаконный въезд в Россию для иностранцев через аэропорт Казани. Их задержали, по данному факту завели уголовное дело.

После этого мать одного из организаторов попыталась дать взятку следователю в размере 30 тысяч рублей, чтобы ее сына отпустили под домашний арест. Ее задержали и также возбудили уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки». Максимальное возможное наказание по этой статье – лишение свободы до восьми лет.

#аэропорт Казань #попытка дачи взятки
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