Жительница Казани поверила мошенникам и перевела им 360 тысяч рублей

14 апреля в полицию обратилась жительница Казани, которая рассказала, что стала жертвой мошенников. Днем ранее ей позвонил незнакомец, представившийся сотрудником одного из банков. Он сообщил, что злоумышленники якобы списали с ее пенсионного счета деньги. Точной суммы он не назвал, но уверил, что банк все возместил.

Под руководством афериста далее женщина пошла в банк, сняла со счетов все деньги и перевела на продиктованный счет в одном из салонов связи. После этого лжесотрудник банка перестал выходить на связь.

Вечером с женщиной связался мужчина, который в это раз представился полицейским. Он уточнил, что все указания сотрудника банка выполнены. На следующее утро женщине вновь позвонил якобы сотрудник банка. В этот раз он велел ей пойти в банк, чтобы разобраться с другим счетом.

Однако женщина его не послушала и пошла в салон сотовой связи, где ей рассказали, что деньги зачислились на счет другого банка. Тогда она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Ущерб составил 360 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», устанавливаются личности злоумышленников. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.