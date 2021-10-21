news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
21 октября 2021  16:37
Павел Климчак

Жительница Казани поверила, что ее внучка попала в ДТП, и передала мошенникам полмиллиона

news_top_970_100

Женщине на домашний телефон позвонил неизвестный и представился адвокатом. Он рассказал, что внучка женщины якобы переходила дорогу на красный, и ее сбил автомобиль. По его словам, в ДТП пострадала девушка за рулем авто.

После этого звонивший злоумышленник сообщил, что может решить вопрос с правоохранительными органами за миллион рублей. Мужчина напугал собеседницу тем, что ее внучке якобы грозит срок в 5 лет лишения свободы.

Женщина хотела сама позвонить дочери, которая живет в Волгограде, и уточнить все, но ей запретили это делать, сказав, что сейчас она на допросе в прокуратуре. Во время телефонного разговора женщина слышала плач и голос, который был похож на голос ее внучки.

Она поверила аферисту и согласилась передать половину суммы. Деньги она отдала незнакомцу, который приехал к ней домой на черном авто. После этого она позвонила дочери и узнала, что с внучкой все в порядке, она находится дома.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», полицейские ищут мошенников, как сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

#мошенники #телефонные аферисты
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное