Жительница Казани поверила, что ее внучка попала в ДТП, и передала мошенникам полмиллиона

Женщине на домашний телефон позвонил неизвестный и представился адвокатом. Он рассказал, что внучка женщины якобы переходила дорогу на красный, и ее сбил автомобиль. По его словам, в ДТП пострадала девушка за рулем авто.

После этого звонивший злоумышленник сообщил, что может решить вопрос с правоохранительными органами за миллион рублей. Мужчина напугал собеседницу тем, что ее внучке якобы грозит срок в 5 лет лишения свободы.

Женщина хотела сама позвонить дочери, которая живет в Волгограде, и уточнить все, но ей запретили это делать, сказав, что сейчас она на допросе в прокуратуре. Во время телефонного разговора женщина слышала плач и голос, который был похож на голос ее внучки.

Она поверила аферисту и согласилась передать половину суммы. Деньги она отдала незнакомцу, который приехал к ней домой на черном авто. После этого она позвонила дочери и узнала, что с внучкой все в порядке, она находится дома.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», полицейские ищут мошенников, как сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.