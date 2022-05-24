Жительница Казани повелась на ложь телефонных мошенников и перевела им 315 тысяч рублей

23-летней жительнице Казани позвонила девушка и представилась сотрудницей таможни. Она рассказала, что ими был задержан некий Антон, у которого были копии документов девушки. После этого звонившая начала расспрашивать про банковские данные девушки.

Затем разговор продолжился якобы с сотрудником банка, который рассказал, что на имя жительницы Казани неизвестные якобы оформили кредит. Чтобы отменить эту операцию, девушке нужно самой оформить кредит и перевести деньги на продиктованный счет через банкомат. Так она и сделала, перевела мошенникам 315 тысяч рублей.

После этого девушке еще раз позвонили, на этот раз якобы следователь из Казани. Он пригласил ее к себе для составления протокола. Однако позже она узнала, что такого сотрудника не существует. Поняв, что стала жертвой мошенников, она обратилась в полицию, где возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас полицейские ищут злоумышленников.

В пресс-службе УМВД России по Казани напоминают: чтобы не стать жертвой мошенников, не сообщайте незнакомцам свои личные и банковские данные. Перепроверяйте любую информацию, поступающую от сомнительных лиц, и не переводите деньги на неизвестные счета.