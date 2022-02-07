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Ру Тат
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Происшествия
7 февраля 2022  17:57
Полина Шевчук

Жительница Казани потеряла полмиллиона, пытаясь отказаться от несуществующего кредита

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В полицию обратилась 44-летнняя женщина. Она рассказала, что стала жертвой мошенников, рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе УМВД России по Казани.

Женщина рассказала, что 3 февраля ей поступил звонок от сотрудника банка. Оно поинтересовался, не меняла ли она номер телефона, привязанный к карте. Через час поступил звонок от работника другого банка. Звонивший убедил женщину, что на ее имя пытаются взять кредит. Далее в течение дня жительнице Казани поступали звонки то от якобы полицейских, то вновь от представителей банков.

Поверив звонившим, женщина взяла кредиты на 436 тыс. рублей и перевела их на якобы защищенные счета. Таким образом, по словам звонивших, она сохранит деньги. Однако как только сумма была переведена, сотрудники банка перестали выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

 

#аферисты #Мошенничество #УМВД России по г.Казани
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