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Происшествия 28 июля 2025 16:47

Жительница Казани потеряла почти полмиллиона, пытаясь продлить договор сотовой связи

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В Казани 21-летняя девушка решила продлить договор сотовой связи и лишилась 400 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УМВД Казани.

Девушке поступил звонок от неизвестного абонента, сообщившего, что заканчивается договор на услуги связи и его надо продлить. Она назвала пришедший код. Затем последовал второй звонок якобы от службы поддержки «Госуслуг» — там сказали, что ее аккаунт взломали, и посоветовали срочно связаться с банком.

Лжесотрудник банка заявил, что мошенники хотели взять кредиты на ее имя, но операции остановлены. Несмотря на это, деньги остаются под угрозой, поэтому девушке предложили перевести средства на «безопасные счета». Поверив звонившему, девушка отправила свои личные накопления — 260 тыс., а также дополнительно взяла кредит.

Позже она осознала, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

#полиция #Мошенничество
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