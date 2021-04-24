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Ру Тат
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24 апреля 2021  09:51
Полина Шевчук

Жительница Казани потеряла миллион рублей, пытаясь заработать на криптовалюте

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В полицию обратилась 43-летняя жительница Казани. Женщина рассказала, что увидела в интернете сайт для покупки криптовалюты и игре на бирже. Она оставила заявку на сайте и через некоторое время с ней связался незнакомец. Мужчина представился Александром Наумовым и рассказал о преимуществах вложения средств в криптовалюту и биржевых торгов. После он объяснил, как стать участником торгов – нужно было перевести определенную сумму на указанный Александром счет. Женщина перевела 260 тыс. рублей.

Через некоторое время с ней связалась некая Кристина, которая предложила застраховать вложение. В течение двух недель женщина переводила разными суммами деньги то для торгов, то на страхование. В общей сложности жительница Казани положила на разные счета 970 тыс. рублей.

Женщина попыталась узнать свой баланс на сайте, однако сделать этого не смогла, после чего обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».  

 

 

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