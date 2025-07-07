Жительница Казани потеряла миллион, поверив лжесотруднику «Почты России»

Жительница Казани стала жертвой мошенников и потеряла около миллиона рублей. Как сообщает пресс-служба УМВД Казани, 59-летней женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником «Почты России», и сообщил о посылке. Для ее получения женщина продиктовала код из смс.

Позже ей позвонил якобы полицейский и предложил «обезопасить» сбережения. Женщина сняла около миллиона рублей и передала курьеру. Только после этого она поняла, что стала жертвой мошенников.

Сейчас полиция устанавливает всех причастных к преступлению.