Жительница Казани потеряла больше миллиона рублей, надеясь заработать на криптовалюте

В полицию обратилась 37-летняя жительница Казани. Она рассказала, что в соцсетях наткнулась на рекламу быстрого и высокодоходного заработка на инвестициях со ссылкой на один известный банк.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Казани, женщина оставила все свои данные, а через некоторое время с ней связался незнакомец. Он рассказал, что можно быстро и выгодно заработать на бирже и помог зарегистрироваться. Вскоре с жительницей Казани связался некий аналитик, помог установить необходимую платформу и пообещал хорошую прибыль.

Женщина перевела в личный кабинет некую сумму и пару раз действительно смогла снять доход от сделок. Она создала электронный кошелек, где указывала данные карты. Вскоре женщине опять позвонил аналитик и для большей доходности предложил взять кредит, который был необходим для покупки криптовалюты. Женщина все сделала и оформила 290 тысяч рублей. Через несколько дней аналитик вновь позвонил и уговорил взять еще несколько займов. Кредитные средства она перечислила на несколько счетов, после чего продиктовала брокеру номер своего кошелька для якобы перечислений.

Однако спустя время она обнаружили, что ее счет заблокирован и торговля с аккаунта запрещена. Она написала в службу поддержки, где ей рассказали о необходимости застраховать счет, потому что у нее был превышен лимит по некому регламенту. Страховка стоила 90 тыс. рублей. Эти деньги она перевела на карту якобы сотрудника техподдержки.

Уже на следующий день она получила письмо от службы поддержки, что услуга страхования не подключена, так как сумма была отправлена двумя транзакциями и не от ее имени. Тогда женщина стала подозревать, что попалась на уловки мошенников. Сумму ущерба она оценила в сумму свыше миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

