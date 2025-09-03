Жительница Казани потеряла 60 тысяч после романтического онлайн-знакомства

В интернете жительница Казани познакомилась с иностранцем, и вскоре их общение перешло в мессенджер. Новый знакомый решил сделать женщине сюрприз, отправив «подарок».

Однако для его получения девушка должна была оплатить таможенные сборы. В итоге она перевела на сторонние счета более 60 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Казани.

Когда ее попросили оплатить «дополнительные расходы», женщина поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.