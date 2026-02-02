news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 2 февраля 2026 11:29

Жительница Казани потеряла 100 тысяч, пытаясь купить экзотическое животное в интернете

Читайте нас в
Телеграм

В Казани 24‑летняя девушка обратилась в полицию после того, как стала жертвой интернет‑мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

Девушка нашла на специализированном сайте объявление о продаже экзотического млекопитающего и связалась с продавцом. Тот уверял ее, что сделка законна, и попросил внести предоплату – 100 тысяч рублей. После перевода денег «продавец» начал придумывать причины задержки доставки, а затем перестал выходить на связь.

Поняв, что ее обманули, девушка подала заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело.

#Мошенничество #УМВД России по г.Казани
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казани 2 февраля школьников вновь переведут на дистанционное обучение

В Казани 2 февраля школьников вновь переведут на дистанционное обучение

1 февраля 2026
Ильгам Гумеров, «Мирасханә»: «С духами иногда намного комфортнее, чем с живыми людьми»

Ильгам Гумеров, «Мирасханә»: «С духами иногда намного комфортнее, чем с живыми людьми»

1 февраля 2026