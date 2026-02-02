Жительница Казани потеряла 100 тысяч, пытаясь купить экзотическое животное в интернете

В Казани 24‑летняя девушка обратилась в полицию после того, как стала жертвой интернет‑мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

Девушка нашла на специализированном сайте объявление о продаже экзотического млекопитающего и связалась с продавцом. Тот уверял ее, что сделка законна, и попросил внести предоплату – 100 тысяч рублей. После перевода денег «продавец» начал придумывать причины задержки доставки, а затем перестал выходить на связь.

Поняв, что ее обманули, девушка подала заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело.