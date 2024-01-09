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Жительница Казани пострадала в столкновении трех автомобилей на Губкина
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Сегодня днем на пересечении проспекта Победы и Губкина столкнулись три авто, сообщили в Госавтоинспекции Казани.
По предварительным данным, 23-летний водитель Kia выехал на перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с другой Kia и Ford.
В результате ДТП пострадала 44-летняя пассажирка, которая ехала в салоне автомобиля нарушителя.
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