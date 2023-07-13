Жительница Казани попросила мужа снять с машины колеса, чтобы избежать ее ареста за долги

Жительница Казани задолжала сетевой компании почти 26 тысяч рублей и поставщик услуг подал иск в суд, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.

В суде вынесли решение взыскать с должницы оплату, исполнительный документ был представлен по месту жительства неплательщицы, но она его проигнорировала и просто перестала появляться в квартире.

В итоге пристав-исполнитель выяснил ее новое местожительства, где был обнаружен Opel Corsa женщины. Когда она увидела приставов, женщина заперлась в авто и вызвала мужа, который снял с машины колеса, чтобы помешать изъятию иномарки.

Пристав-исполнитель составила акт ареста на автомобиль и оставила на ответственное хранение должнице без права пользования автомобилем. Женщине объяснили, что если она нарушит требование и сядет за руль авто, то последуют серьезные последствия.

Супруги посовещались и на месте через личный кабинет портала Госуслуг погасили долги. После чего муж должницы снова взялся за инструменты, чтобы поставить колеса на место. Как только денежные средства поступят на счет отделения судебных приставов, арест будет снят.