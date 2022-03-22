Жительница Казани попалась в аэропорту Казани с незадекларированными долларами

В Международном аэропорту Казани при досмотре пассажиров, следующих в Стамбул, таможенники остановили жительницу Казани. У женщины при себе было 5 тыс. долларов, 140 евро и 3 млн 125 тыс. рублей. В эквиваленте сумма составила 34 тыс. 75 долларов США.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Татарстанской таможни, из России запрещен вывоз более 10 тыс. долларов.

Женщина собиралась лететь в Турцию с матерью. Однако на двоих у них получалось свыше 14 тыс. долларов.

В отношении жительницы Татарстана возбуждено административное дело по статье «Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов».

«С началом весны мы отмечаем значительное увеличение количества нарушений, связанных с вывозом наличных денежных средств. С начала марта нами выявлено 31 правонарушение», – отметил начальник таможенного поста аэропорта Казань Татарстанской таможни Мирзанур Гараев.

