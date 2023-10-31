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Жительница Казани попалась на уловку мошенников и потеряла более полумиллиона рублей
В отдел полиции в Казани обратилась 49-летная местная жительница и рассказала, что попалась на уловки мошенников и перечислила им более полмиллиона рублей.
Как сообщают в пресс-службе УМВД Казани, 24 октября женщине поступил звонок от лжесотрудника банка. Звонивший сообщил, что ее банковский счет находится в опасности и необходимо как можно быстрее перевести деньги якобы на безопасный счет.
Женщина поверила и перевела 600 тысяч рублей на предоставленные счета. Позже, заподозрив обман, она обратилась с заявлением в полицию.
В настоящее время полицейские возбудили уголовное дело, ведутся поиски подозреваемых.
В ведомстве напомнили жителям: чтобы не стать жертвой преступления, перепроверяйте всю информацию, поступающую от незнакомых лиц, будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
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