Жительница Татарстана получила условку за пьяное нападение на полицейского

В Татарстане 32-летняя женщина признана виновной в применении насилия в отношении полицейского. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, инцидент произошел 30 мая в одном из сел Апастовского района. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, 32-летняя женщина ударила сотрудника районного отдела МВД ногами и сорвала с него погоны.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде условного лишения свободы.