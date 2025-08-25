news_header_top
Происшествия 25 августа 2025 13:19

Жительница Татарстана получила условку за пьяное нападение на полицейского

В Татарстане 32-летняя женщина признана виновной в применении насилия в отношении полицейского. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, инцидент произошел 30 мая в одном из сел Апастовского района. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, 32-летняя женщина ударила сотрудника районного отдела МВД ногами и сорвала с него погоны.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде условного лишения свободы.

#нападение на полицейского #приговор суда
