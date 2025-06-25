Жительница Казани получила штраф за ложные показания в суде

Суд в Казани признал 18-летнюю девушку виновной в даче заведомо ложных показаний, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Девушка была потерпевшей по делу против своего отчима, обвиняемого в совершении тяжкого преступления. Во время судебного процесса она изменила первоначальные показания, пытаясь оправдать отчима и освободить его от ответственности.

С учетом позиции прокуратуры Кировского района Казани суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.