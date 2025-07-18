Жительница Казани получила срок за организацию наркопритона в своей квартире

В Казани суд вынес приговор 43-летней местной жительнице, которую обвиняют по статье «Организация, содержание притонов и систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Как сообщает прокуратура Татарстана, в декабре прошлого года женщина предоставляла свою квартиру, расположенную в Авиастроительном районе, для употребления наркотиков.

Суд приговорил ее 1,5 года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Приговор в законную силу не вступил.