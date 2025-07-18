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Происшествия 18 июля 2025 10:13

Жительница Казани получила срок за организацию наркопритона в своей квартире

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В Казани суд вынес приговор 43-летней местной жительнице, которую обвиняют по статье «Организация, содержание притонов и систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Как сообщает прокуратура Татарстана, в декабре прошлого года женщина предоставляла свою квартиру, расположенную в Авиастроительном районе, для употребления наркотиков.

Суд приговорил ее 1,5 года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Приговор в законную силу не вступил.

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