Жительница Казани получила ожоги, спасая сына из горящего дома

В три часа ночи по номеру вызова пожарной охраны 101 поступило сообщение о возгорании в частном доме на улице 4-ой Поперечно-Дорожной. Позже огонь перешёл с дома на крышу гаража, общая площадь возгорания достигла 180 квадратных метров.

Вскоре пожарные потушили огонь, в результате случившегося пострадала 44-летняя хозяйка дома. До прибытия спецслужб она спасала из огня своего 9-летнего сына. Женщина получила ожоги тела 50%, ее ребёнок не пострадал.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, причину пожара в данный момент устанавливают дознаватели Госпожнадзора.