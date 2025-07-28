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Происшествия 28 июля 2025 14:45

Жительница Казани пойдет под суд за то, что сбила пожилого мужчину во дворе дома

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В Казани прокуратура утвердила обвинение 48-летней местной жительнице. Ее обвиняют в нарушении ПДД, которое повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

По версии следствия, 14 сентября прошлого года во дворе дома №8 на улице Лукина женщина за рулем Volkswagen Golf сдавала назад и сбила 78-летнего мужчину. В результате пенсионер получил тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в Авиастроительный районный суд Казани.

#суд #сбили мужчину
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