Жительница Казани погибла на пожаре в своей квартире

В районе семи часов вечера по номеру вызова пожарной охраны 101 сообщили о возгорании в одной из квартир на втором этаже жилого дома на улице Сафьян в Казани.

Спустя несколько минут на место прибыли пожарные и обнаружили в квартире тело погибшей 65-летней женщины. Площадь возгорания составила три квадратных метра, горели вещи и кровать.

В скором времени пожар удалось потушить. Причина возгорания в данный момент устанавливается, как уточнили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.