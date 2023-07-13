Жительница Казани погасила долги по штрафам почти в 100 тысяч рублей прямо на дороге

Жительница Казани погасила долги по штрафам в размере 95,5 тысяч рублей, чтобы продолжить путь. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.

Как удалось выяснить, автовладелица неоднократно нарушала ПДД. Однако девушка игнорировала полученные «письма счастья» от УГИБДД МВД по РТ. В результате было возбуждено исполнительное производство, о чем ей было сообщено должным образом. Но долги так и не были погашены. Пристав-исполнитель вынесла постановление о взыскании исполнительского сбора, в результате общая сумма долга возросла до 95,5 тысяч рублей. Но и это не повлияло на девушку.

Однажды, когда автоледи поехала в Лениногорск, на трассе в Новошешминском районе ее остановили автоинспекторы, которые узнали об имеющейся задолженности. На место сразу же прибыли приставы. В результате автоледи погасила долги полностью и отправилась по своему маршруту.