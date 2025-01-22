Жительница Казани под давлением мошенников продала квартиру и отдала им более 7,5 млн

Жительница Казани отправила мошенникам более 7,5 миллиона рублей.

Выяснилось, что в октябре прошлого года лжесотрудник ЦБ РФ, под предлогом получения нового медицинского полиса, получил доступ к порталу Госуслуг 68-летней женщины.

Пенсионерка перевела на безопасный счет все свои деньги: 400 тысяч рублей личных сбережений, 350 тысяч рублей, взятых в кредит, и 6,6 миллионов рублей от продажи квартиры. Важно, что квартира была продана также под руководством мошенников.

Как показала психолого-психиатрическая экспертиза, проведенная в рамках следствия, на момент оформления кредита и продажи квартиры женщина не в полной мере понимала и осознавала, что делала.

Теперь прокуратура района через суд добивается признания кредитного договора и договора купли-продажи недействительными.

Иски направлены на рассмотрение в суд.