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Жительница Казани под давлением мошенников продала квартиру и отдала им более 7,5 млн
Жительница Казани отправила мошенникам более 7,5 миллиона рублей.
Выяснилось, что в октябре прошлого года лжесотрудник ЦБ РФ, под предлогом получения нового медицинского полиса, получил доступ к порталу Госуслуг 68-летней женщины.
Пенсионерка перевела на безопасный счет все свои деньги: 400 тысяч рублей личных сбережений, 350 тысяч рублей, взятых в кредит, и 6,6 миллионов рублей от продажи квартиры. Важно, что квартира была продана также под руководством мошенников.
Как показала психолого-психиатрическая экспертиза, проведенная в рамках следствия, на момент оформления кредита и продажи квартиры женщина не в полной мере понимала и осознавала, что делала.
Теперь прокуратура района через суд добивается признания кредитного договора и договора купли-продажи недействительными.
Иски направлены на рассмотрение в суд.
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