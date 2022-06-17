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Ру Тат
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Происшествия
17 июня 2022  11:31
Полина Шевчук

Жительница Казани поблагодарила спасателей, которые сняли с пальца застрявшее кольцо

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Жительница Казани поблагодарила спасателей, которые сняли с пальца застрявшее кольцо

Помощь спасателей накануне потребовалась 30-летней жительнице Казани, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Женщин позвонила в службу спасения и рассказала, что на пальце застряло обручальное кольцо. Украшение ранит кожу, а из-за сдавливания палец опух.

Прибывшие по вызову спасатели ЗПСО №2 с помощью специальных инструментов сняли кольцо.

 

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Женщина настолько была поражена быстрой и слаженной работой спасателей, что позвонила им и сказала слова благодарности.

«Они не просто спасатели – они оказывают моральную поддержку. Очень отзывчивые, добрые, с хорошим чувством юмора. Хотим сказать спасателям огромное спасибо за спасенный палец!» – говорится в обращении жительницы Казани.


 

#спасатели #помощь спасателей #МЧС РТ
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