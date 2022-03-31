Жительница Казани поблагодарила полицейских за найденное авто, которое угнали у ее сына

В отдел полиции «Сафиуллина» пришло письмо с благодарностью от жительницы Казани.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани, женщина поблагодарила полицейских за то, что они нашли угнанный автомобиль ее сына.

Выяснилось, что 16 марта от одного из домов по улице Кул Гали в Казани была угнана легковушка «Жигули», принадлежащая 23-летнему местному жителю. Молодой человек сразу же обратился в полицию.

Стражи порядка в кратчайшие сроки нашли похищенный автомобиль и задержали угонщика. Им оказался 24-летний житель Лаишевского района.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)».

