Жительница Казани поблагодарила Метшина за сквер на ул. Камала: Вы – человек слова!

Жительница Казани Айсылу Сиразетдинова поблагодарила мэра города Ильсура Метшина за подаренный сквер на улице Галиаскара Камала.

«Спасибо, что подарили нам такой замечательный сквер. Вы – человек слова! В том году, когда принимался этот дом, нам обещали сквер. И обещание сдержали», – сказала жительница Метшину. К ее словам благодарности присоединилась и соседка Аксинья Угушева, пишет пресс-служба мэрии города.

Напомним, что недавно там появились зона отдыха с гамаками и шезлонгами, игровые детские площадки и участки для занятий спортом. Также на территории посадили больше 80 деревьев и кустарников, а вдоль сквера обустроили паркинг на 16 мест.

Еще в самом сквере по протоптанным тропам уложили бетонные дорожки общей длиной почти 1 км.

Как напомнил Метшин, раньше вместо сквера на том месте стояли ржавые гаражи, а теперь площадку благоустроили для отдыха и прогулок.

Градоначальник добавил, что рядом со сквером скоро достроят дом, поэтому шума от стройки спустя время не будет. Также весной в сквере распустятся деревья, поэтому уголок станет не только тихим, но и уютным, заверил Метшин.

Отметим, что в разработке проекта активно участвовали жители. Архитекторы постоянно общались с местными жильцами и учли все пожелания жителей.

фото: пресс-служба мэрии Казани