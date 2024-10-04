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Происшествия 4 октября 2024 11:05

Жительница Казани перевела мошенникам полтора миллиона рублей на замену счетчиков

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47-летняя жительница Казани перевела мошенникам полтора миллиона рублей якобы за замену счетчиков.

Как сообщают в МВД по РТ, женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный и предложил бесплатно заменить счетчики. Женщина продиктовала ему код из смс-сообщения. После чего мошенники убедили женщину перевести их на другие, «безопасные», счета.

Женщина через банкомат перевела полтора миллиона рублей неизвестным. После этого она поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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