Жительница Казани перевела мошенникам 250 тысяч, думая, что спасает свои деньги

Жительнице Казани позвонила неизвестная – представилась Викторией, сотрудницей банка. Она рассказала женщине, что ее деньги якобы находятся под угрозой мошенников. Виктория попросила женщину не заходить в приложение банка и не обращаться в банк, после чего сообщила, что все ее деньги необходимо перевести на другие счета для безопасности.

Во время разговора жительницу Казани неоднократно переключали на других аферистов, которые убеждали ее никому не говорить о происходящем и слушаться Викторию, мошенники всегда оставались на связи.

В конечном итоге женщина перевела через банкомат злоумышленникам 250 тысяч рублей, после чего те перестали выходить на связь. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию, где возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.