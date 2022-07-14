Жительница Казани перевела мошенникам 1,3 млн рублей, пытаясь сохранить сбережения

В полицию обратилась 45-летняя жительница Казани и рассказал, что стала жертвой мошенников. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Казани.

Со слов женщины стало известно, что ей позвонили якобы сотрудники банка и сообщили, что на нее пытаются оформить кредит через онлайн-кабинет. Звонившие также убедили клиентку, что остальные банковские карты также под угрозой.

Далее разговор продолжился в мессенджере, где жительнице Казани написала некая Дарья Исаева. Она представилась сотрудником другой банковской организации. Дарья предупредила, что личный кабинет клиента могут взломать, в связи с чем предложила оформить кредит в отделении банка и перевести деньги в «безопасную банковскую ячейку».

По указаниям незнакомки женщина взяла кредит на сумму 838 тыс. рублей, а также сняла собственные средства 453 тыс. рублей, после чего перевела деньги на продиктованный номер онлайн-кошелька.

На следующий день жительница Казани увидела, что аккаунт мошенников в мессенджере удалён, и обратилась в полицию.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Идет поиск подозреваемых.

