Жительница Казани перевела миллион рублей мошенникам на 34 счета

В канун Нового года жительнице Казани на мобильник позвонил якобы сотрудник банка. Он рассказал, что с ее счетов неизвестные пытаются списать деньги и средства необходимо сохранить, переведя на безопасные счета.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе УМВД России по Казани, женщина поверила звонившему и за два дня сняла все сбережения.

Незнакомец позвонил снова, и сказал, что снятые средства необходимо положить на «резервный счет». Для убедительности он прислал через мессенджер документы от якобы центробанка.

Поверив злоумышленнику, жительница Казани перевела на 33 счета 480 тыс. рублей. После этого звонивший сообщил, что теперь нужно оформить кредит и перевести деньги, чтобы злоумышленники не смогли их найти. Женщина взяла полмиллиона в кредит и перечислила на еще один безопасный счет.

Женщина рассказала обо всем родителям и те посоветовали ей обратиться в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.