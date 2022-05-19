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Происшествия
19 мая 2022  16:36
Павел Климчак

Жительница Казани перевела деньги мошеннице, пытаясь заказать в сети духи с феромонами

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6 октября в полицию Казани обратилась 29-летняя девушка, которая сообщила, что стала жертвой мошенников: она хотела купить духи с феромонами в интим-магазине, страница которого была в соцсетях. Она перевела более 12 тысяч рублей для оплаты, но покупку ей так и не прислали.

Полицейские установили личность мошенницы и ее местонахождение. В мае они задержали 31-летнюю аферистку в Одинцово. Также выяснилось, что она уже успела обмануть аналогичным способом жителей Саратова и Омска.

Возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество. Женщина находится под подпиской о невыезде. Расследование дела продолжается, как сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

#Мошенничество
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