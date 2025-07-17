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Происшествия 17 июля 2025 15:51

Жительница Казани перевела деньги аферистам, которые взломали аккаунт ее родственницы

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Жительница Казани перевела деньги мошенникам, которые написали ей со взломанного аккаунта родственницы.

Как рассказали «Татар-информу» в УМВД России по Казани, женщины получила в мессенджере сообщение от родственницы с просьбой занять денег. К письму было прикреплено фото карты для перевода.

Не проверив информацию, она отправила более 16 тысяч рублей. Через час родственница сообщила, что ее аккаунт взломали.

Пострадавшая сразу обратилась в полицию.

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