Жительница Казани перевела аферисту-казанове с сайта знакомств 355 тысяч якобы на лечение

В полицию обратилась 57-летняя жительница Казани. Она рассказала, что стала жертвой мошенника с сайта знакомств, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по РТ.

Женщина рассказала, что в начале января познакомилась на сайте знакомств с гражданином Турции. Какое-то время они переписывались и созванивались. Потом мужчина попросил помощь – якобы он сильно болеет и ему необходимы деньги на лечение. Иностранец обещал вернуть все, как только приедет в Казань. Женщина взяла кредит и перевела необходимую сумму. После он снова попросил о помощи, и возлюбленная вновь влезла в долги. Тогда иностранец в знак благодарности отправил подруге кольцо с бриллиантом, но оно, по словам мужчины, «застряло» на границе и необходимо оплатить таможенный сбор. Тогда жительница Казани поняла, что стала жертвой афериста и обратилась в полицию.

В общей сложности потерпевшая перевела мошеннику 355 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

