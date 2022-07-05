Жительница Казани перевела аферистам полмиллиона, пытаясь отменить несуществующий кредит

В отдел полиции «Гагаринский» в Казани обратилась 65-летняя женщина. Она рассказала, что стала жертвой аферистов, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани.

Как рассказала женщина, ей на мобильный поступил звонок от якобы представительницы службы безопасности банка. Незнакомка заверила, что якобы на клиентку мошенники оформили 100 тыс. рублей кредита. Чтобы спасти сбережения и отказаться от кредита, нужно были снять деньги и перевести их на якобы защищенные счета.

Женщина так и поступила – она сняла почти полмиллиона рублей и перевела их по реквизитам, указанным в сообщениях от «банкиров».

Только через несколько дней жительница Казани поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

