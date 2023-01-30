Жительница Казани перевела аферистам 3 млн рублей, надеясь сохранить сбережения

В полицию обратилась 54-летняя жительница Казани. Женщина сказала, что стала жертвой мошенников, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани.

Со слов пострадавшей стало известно, что 23 числа ей поступил звонок от неизвестного. Мужчина представился сотрудником банка и поинтересовался, сколько средств и в каких банках у нее хранится. Тогда звонивший убедил женщину, что деньги необходимо перевести на резервный счет. Это якобы поможет сохранить сбережения.

Жительница Казани поверила незнакомцу и перевела свыше 3 млн рублей на указанные реквизиты.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

