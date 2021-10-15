Жительница Казани перевела аферистам 180 тысяч, пытаясь отменить несуществующий кредит

В полицию обратилась 27-летняя жительница Казани. Женщина рассказала, что ей позвонил незнакомец, который представился сотрудником известного банка. Он сообщил, что мошенники пытаются с помощью мобильного приложения оформить на женщину кредит в 180 тыс. рублей. Чтобы не дать им этого сделать, ей необходимо оформить займ на такую же сумму. Девушка попыталась несколько раз это сделать, но банк ей отказал, а позже вовсе заблокировал карту.

Через некоторое время с ней вновь связался неизвестный и пояснил, что нужно обратиться в другой филиал этого же банка. Женщина поехала в отделение и взяла кредит. После попыталась связаться с якобы сотрудником банка, но телефоны оказались недоступны. Она поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

