Происшествия 13 января 2026 12:16

Жительница Казани перевела 80 тысяч мошенникам, пытаясь заменить код домофона

В Казани местная жительница стала жертвой мошенников, сообщает пресс-служба УМВД России по Казани. Пожилой женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником управляющей компании, и сообщил о «замене кода домофона». Пенсионерка продиктовала цифры из полученного смс, после чего разговор завершился.

После этого ей позвонили лжесотрудники правоохранительных органов и Росфинмониторинга. Они убедили женщину, что ее сбережения в опасности, и настояли на переводе средств на «безопасный» счет.

В итоге пенсионерка лишилась более 80 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

#Мошенничество #УМВД России по г.Казани
