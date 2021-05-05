Жительница Казани отравилась газом, оставив духовку включенной

В Казани пожилая женщина отравилась газом, оставив духовку включенной, рассказал ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По предварительной информации, 70-летняя женщина включила в своей квартире духовку, после чего отвлеклась и, отравившись, потеряла сознание. Ее сын не мог до нее дозвониться, заподозрил неладное и вызвал сотрудников полиции. Вместе они вскрыли дверь и обнаружили женщину без сознания на полу.

Ее госпитализировали в больницу, сейчас на месте работают сотрудники полиции и газовой службы. Прокуратура начала проверку по данному случаю.

Как стало известно агентству, женщина отравилась, предположительно, бытовым газом, сейчас она находится в токсикологии.