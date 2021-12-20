Жительница Казани, отмечая новоселье, зарезала гостя, который пытался разнять ее с парнем

Как установило следствие, 22-летняя жительница Казани вместе со своим молодым человеком пригласили в гости знакомых на новоселье. После распития спиртного, девушка поругалась с парнем, после чего взяла на кухне нож и попыталась ударить его, однако ей помешали гости. Так, во время потасовки она ударила ножом в грудь 32-летнего гостя.

Позже мужчина скончался по дороге в больницу. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Свою причастность к преступлению девушка не признала. В скором времени ей изберут меру пресечения. Расследование дела продолжается, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.