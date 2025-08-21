Жительница Казани отдала мошенникам более 10 млн рублей, пытаясь заработать на «крипте»

В Казани 53-летняя сотрудница муниципального учреждения поверила мошенникам и потеряла более 10 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

По словам женщины, в течение месяца в одном из мессенджеров ей приходили предложения дополнительного заработка на криптовалютной бирже.

После некоторых раздумий она согласилась и перевела через криптообменник на счет мошенников 10 млн рублей, включая 3 млн личных сбережений и 7 млн кредитных средств. Общий ущерб составил 10,2 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество»