Жительница Казани отдала аферистам 400 тысяч, спасая дочь от выдуманного ДТП

В полицию обратилась 57-летняя жительница Казани. Она рассказала, что ей на домашний телефон позвонил незнакомец и, представившись полицейским, рассказал, что ее дочь попала в серьезное ДТП с пострадавшими. Мужчина попросил не класть трубку, после чего уточнил данные дочери и сказал, что перезвонит.

Через некоторое время на мобильник женщины позвонила якобы дочка, попросила у матери денег на лечение пострадавшей и на освобождение от уголовной ответственности. Испуганная женщина сказала звонившей, что у нее на счету есть около 400 тысяч.

Женщина отправилась в банк, чтобы снять деньги. Все это время ее действия контролировал звонивший. Он же сказал женщине написать заявление, а деньги завернуть в полотенце и передать тому, кто за ними приедет. Жительница Казани так и сделала.

После этого она поехала снова в банк, сняла 300 тысяч и вновь передала приехавшему незнакомцу. Через некоторое время женщине позвонила дочь и сказала, что не попадала в ДТП.

В общей сложности она отдала мошенникам 400 тысяч. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».