Жительница Казани оформила в кредит 150 тысяч и перевела все деньги аферистам

Утром 58-летней жительнице Казани позвонила незнакомка, которая представилась сотрудницей банка и сообщила, что на имя женщины пытаются оформить кредит. Аферистка сообщила, что женщине нужно самой оформить кредит якобы для того, чтобы предотвратить операцию, что она и сделала.

Жительница Казани оформила кредит в 150 тысяч рублей, после чего перевела все деньги на несколько неизвестных счетов, которые ей продиктовала лжесотрудница банка. Через день ей позвонил еще один мошенник, и по аналогичной схеме женщина взяла в банке займ в размере 130 тысяч рублей, после чего перевела деньги аферистам.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские устанавливают всех причастных к преступлению.